Grundbesitzer müssen wegen Nationalstrasse nichts befürchten

Seit dieser Woche können die Einwohner von Rüti, Dürnten, Bubikon, Hinwil, Wetzikon, Seegräben, Uster, Volketswil und Wangen-Brüttisellen nachlesen, was es heisst, plötzlich an einer Nationalstrasse zu wohnen. Durch diese Gemeinden führt nämlich die ehemalige kantonale Autobahn A53 respektive die Kantonsstrasse von Uster Ost bis zum Betzholzkreisel.



Auf Anfang 2020 ging diese rund 30 Kilometer lange Strecke aufgrund des Netzbeschlusses vom Kanton Zürich an den Bund über und trägt seither die Nationalstrassennummer 15.