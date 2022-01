Bundesrat will die Oberlandautobahn realisieren

Nun ist es amtlich: Der Bundesrat will das noch fehlende gut acht Kilometer lange Stück in der Oberlandautobahn schliessen. Er hat das Projekt in das Strategische Entwicklungsprogramm (Step) Nationalstrassen aufgenommen und es dem Realisierungshorizont 2040 zugeordnet. Am Mittwoch hat er die nächsten Vorhaben präsentiert, mit denen das Nationalstrassennetz weiterentwickelt werden soll.

Nur drei Projekte aufgenommen

So selbstverständlich ist diese Aufnahme laut Jürg Röthlisberger, dem Direktor des Bundesamtes für Strassen (Astra), nicht gewesen. Tatsächlich sollen von 16 Ausbauvorhaben, die die Kantone dem Bund unterbreitet haben, nur deren drei ins Step aufgenommen werden – neben der Oberlandautobahn noch die Umfahrung Netstal und eine neue Verbindung zwischen Bellinzona und Locarno.