BAG will Massnahmen noch nicht abschaffen

Der Höhepunkt der Omikron-Welle scheine noch nicht erreicht. Das sagt Patrick Mathys, Leiter der Sektion Krisenbewältigung und internationale Zusammenarbeit im BAG heute vor den Medien. Neueste Trendrechnungen sagten einen weiteren Anstieg bei den Neuansteckungen voraus. Seit gestern seien über 36'000 Neuinfektionen dazugekommen.



Tatsächlich ist gemäss Mathys allerdings davon auszugehen, dass sich in der Schweiz pro Tag etwa 100'000 Menschen mit dem Coronavirus anstecken. Die hohe Positivtätsrate bei Tests weise auf eine hohe Dunkelziffer hin.

Vieles ungewiss

Die Zahl der Hospitalisationen sei stabil oder sinke eventuell leicht, erklärte Mathys weiter. Die Zahl der Todesfälle sei auf tiefem Niveau ebenfalls stabil.



Wieso sich in der Schweiz anders als andernorts in Europa die Zahl der Spitaleintritte fast vollständig von jener der Neuansteckungen entkoppelt habe, sei noch nicht klar, sagte Mathys weiter. Es sei aber noch ungewiss, ob sich die Lage in den Spitälern zu verschlechtern drohe, wenn die Omikron-Welle stärker ältere Bevölkerungsgruppen erreiche.