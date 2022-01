Wohin des Weges? Rüti fragt sein Stimmvolk

Amtshaussaal Rüti am Dienstagabend. 18 Neugierige der über 12'000 Rütmer machen von der Möglichkeit Gebrauch, aus erster Hand Informationen zum Raumentwicklungskonzept Rüti (REK 2022) zu bekommen. Via Zoom-Schaltung (eine Premiere in Rüti) sind nochmals gegen 20 Leute zugeschaltet.