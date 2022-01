Wegen der Maskenpflicht für Kinder fällt Quarantäne

Die Schule findet statt, lautet das Credo im Kanton Zürich, und neuerdings muss man anfügen: Jetzt erst recht. Seit Montag werden Schülerinnen und Schüler nicht mehr in Quarantäne geschickt, wenn ihr Banknachbar in der Klasse am Coronavirus erkrankt ist.



Es spielt auch keine Rolle mehr, ob ein Kind beim repetitiven Testen mitmacht oder nicht. Dies hat das Volksschulamt mitgeteilt.