Die Neujahrsrede, die nicht gehalten wurde

Statt Absperrgitter säumen das Zeughausareal am Sonntag einige kleine Plakatständer: «Abgesagt» steht auf einem roten Balken, der über die Einladung zum Neujahrsempfang der Stadt Uster gelegt worden ist. Und so sind auf dem Gelände am Sonntagmorgen statt emsiger Vorbereitungen für den nachmittäglichen Anlass nur eine Familie am Rollschuhlaufen zu sehen.