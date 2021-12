Dübendorf hat ein neues Kommunikationskonzept

Das bisherige Kommunikationskonzept der Stadt Dübendorf entspreche in vielen Belangen nicht mehr den heutigen Anforderungen, wie die Stadt mitteilt. Deshalb wurde es totalrevidiert und tritt per 1. Januar 2022 in Kraft.

Die Kommunikationsstelle wird neu die zentrale Schaltstelle der Kommunikation in der Stadt Dübendorf. Sie ist eine Stabsstelle des Stadtrats, ist dem Stadtschreiber unterstellt, und ihr Team setzt sich aus drei Leuten zusammen: Stadtschreiber Martin Kunz (Leitung), Leiter Behördendienste Mathias Vogt (Stellvertretung) und Sachbearbeiterin Behördendienste Simone Etter. Die Kommunikationsstelle ist ab dem 3. Januar unter Telefon 044 801 69 70 sowie per E-Mail an kommunikation@duebendorf.ch erreichbar.

Geschlechtergerechte Sprache

Weiter wird der Stadtrat neu regelmässig über seine Arbeit berichten. Er will sich so «intern und extern sichtbarer» machen. Künftig soll nach jeder Stadtratssitzung ein Stadtratsbulletin mit dem Traktandentitel und einem Kurztext aller Beschlussgeschäfte veröffentlicht werden.

Neu will die Stadt Dübendorf ihre Texte durchgängig in geschlechtergerechter Sprache formulieren. Sie stütze sich dabei auf die Empfehlungen der Bundeskanzlei. Auch sollen die Social-Media-Präsenz und die Social-Media-Kanäle erweitert werden.

Auch bei der Krisenkommunikation gibt es eine Änderung. So steht auf den mittleren Stufen ab ungefähr Mitte 2022 eine «schnelle Eingreiftruppe» in der Form eines Rapid Response Teams (RRT) zur Verfügung, welches rund um die Uhr erreichbar sein wird.