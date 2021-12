Ueli Mauer kritisiert Bundesrat und Debattenkultur im Land

Maurer erlebte diesen Rummel um seine Person hautnah mit. «Was mich beschäftigt: Es gibt Dinge, die man in unserem Land nicht mehr laut sagen darf. Sonst wird man sofort in eine Ecke gedrängt.»



Die Meinungsfreiheit werde somit in einem demokratischen Land eingeschränkt, meint er und fordert: «Es braucht hier Verständnis und gegenseitigen Respekt. Jemand der nicht impft verdient genauso meinen Respekt, wie jemand der impft.»

Es sei notwendig, dass man im Jahr 2022 wieder zu einer offenen Gesprächskultur im Lande zurückfinde und sagen dürfe, was man denke, so Maurer. «Das gilt nicht nur für mich, sondern für alle Leute.»



Er habe in seinem persönlichen Umfeld erlebt, dass Menschen stiller geworden seien und sich vom Staat «abkapseln» würden. Deshalb sei es wichtig, andere Meinungen nicht mehr zu verurteilen, sondern ihnen zuzuhören, betont er.

Maurer verlangt Aufstockung der Intensivbetten

Der Bundesrat habe vieles gut gemacht in der Corona-Krise, aber man dürfe ihn trotzdem kritisieren, so der Finanzminister. «Es gibt auch Dinge, die man noch besser machen könnte.» Auch bezüglich der Organisation über die Intensivstationen wählte Maurer eindringliche Worte.

«Der Bundesrat hat alles geregelt in dieser Covid-Krise, nur bei den Intensivbetten gar nichts. Wir schreiben offenbar vor, wie viele Leute am Weihnachtsfest in der Familie teilnehmen dürfen, aber haben uns nie zu den Spitalbetten geäussert.»



Man bräuchte mehr Reserven in dieser Zeit, dies müsse im Bundesrat nochmals diskutiert werden, sagt er und fügt an: «Der Bundesrat hat sich davor bisher immer gedrückt».