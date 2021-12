Pfäffiker Gemeinderat setzt sich mit vier Stimmen mehr durch

Im Pfäffiker Dorfzentrum liessen sich am Montagabend fast keine Parkplätze mehr finden. Aus allen Richtungen strömten Passanten in Richtung See. Rund 250 Stimmberechtigte wollten ins Chesselhuus an die Gemeindeversammlung. Die Organisatoren mussten zig Reihen Stühle aufstellen – um Platz für die im Foyer wartenden Stimmbürgerinnen und Stimmbürger zu schaffen.