Meret Schneider kämpft gegen Qual-Federn

Jacken, Duvets, Kissen oder Schlafsäcke – oftmals finden sich in diesen Produkten Federn aus Lebendrupf. Für die Ustermer Nationalrätin Meret Schneider (Grüne) ein No-Go. Sie reicht deshalb in der Wintersession eine Motion ein und verlangt, dass künftig alle Produzenten deklarieren müssen.



Von einer solchen Deklarationspflicht verspricht sich Schneider auch ein internationales Signal. Denn «Modemarken oder Produzenten, besonders aus China und aus der Ostukraine, stünden dann unter Druck, zu reagieren», zitiert sie das Onlineportal «20minuten».



Schneider ist überzeugt, dass die meisten Konsumentinnen und Konsumenten kaum über die problematischen Herstellungsbedingungen informiert sind. Deshalb setzt sie sich für den «Global Traceable Down Standard» ein. Dieser Standard verspricht, dass die damit zertifizierten Produkte ihre Daunen weder aus Lebendrupf noch von Gänsen aus der Stopfmast beziehen.