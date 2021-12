Mönchaltorfer Gemeinderat tilgt die Schulden

Eine Budgetgemeindeversammlung ohne Änderung des Steuerfusses locke in der Regel nicht viele Stimmberechtigte an, sagte Gemeinderat Urs Graf (FDP). Dennoch fanden sich am Donnerstagabend 33 Mönchaltorfer in die Turnhalle Rietwis ein. «Wenn ich mich so umschaue, hat es heute Abend genug Apéro für alle», so Graf.

Während für den Apéro nur Leute mit gültigem Zertifikat zugelassen waren, wurde für den demokratischen Akt wie üblich kein solches verlangt.