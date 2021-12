Wassertiere können im Herbst ein neues Refugium in Greifensee beziehen

Der Werrikerbach soll in Etappen auf der gesamten Länge in Bezug auf Ökologie, Hochwasserschutz und Erholung aufgewertet werden. Am Mittwochabend konnte die Bevölkerung an der Gemeindeversammlung in Greifensee darüber entscheiden, ob der 335 Meter lange Bachlauf im Abschnitt vom Zentrum Meierwis bis zur Dorfstrasse revitalisiert werden soll. Dies sorgte im Landenberghaus für rege Diskussionen.

Vereinfacht gesagt: Der Gemeinderat will die Böschungen beim Werrikerbach abflachen, dem Gewässer so mehr Platz geben und der Natur mehr Spielraum bieten. Zudem wird bei der Primarschule Greifensee ein Zugang zum Werrikerbach geschaffen. Im Projekt ist das als «Schulzimmer im Freien» vermerkt.

Gemäss Gemeinderat Thomas Honegger (Grüne) war das ein ausdrücklicher Wunsch der Schule. Dort soll ein Platz mit Sitzsteinen mit diversen Bäumen und Sträuchern sowie einem Zaun entlang der Schule entstehen.

Gemeinde kommt günstig weg

Die Baukosten für diese erste Etappe sind auf 755'000 Franken beziffert. Weil Bund und Kanton 374'000 Franken beisteuern und 150'000 aus einem privaten Fond kommen, der solche Projekte unterstützt, muss die Gemeinde voraussichtlich nur noch 231'000 Franken dafür ausgeben.