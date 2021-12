Traktandenliste mit Corona-Fragen über den Haufen geworfen

13 Stimmen. So viele fehlten am Mittwochabend, um aus einer normalen Gemeindeversammlung eine ausserordentliche zu machen. Am Ende genehmigten 62 von 118 Stimmberechtigten das Budget der Schulgemeinde Hinwil und den Steuerfuss von 66 Prozent für das kommende Jahr.

Zuvor hatte noch Hanspeter Dugler, ein Einwohner aus Girenbad die Stimme ergriffen, und mit lauter Vehemenz gefordert, das Budget der Schulgemeinde, das bei einem Aufwand in Höhe von 29,9 Millionen ein Minus von 5,9 Millionen Franken vorsieht, abzulehnen.