30-Prozent-Anstieg ins untere Mittelfeld

Ein Anstieg um 30 bis 54 Prozent hört sich nach enorm viel an. Auch in barer Münze sind es mit total 226'500 Franken rund 40'000 Franken mehr, die sich die Seegräbner künftig die Entschädigung ihrer Behördenmitglieder kosten lassen. Und dennoch haben die 43 Gemeindeversammlungsbesucher – gut vier Prozent aller Seegräbner Stimmberechtigten – die neue Entschädigungsverordnung am Dienstag einstimmig verabschiedet.