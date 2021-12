Armee schliesst Teilmobilmachung nicht aus

Bisher haben drei Kantone - Jura, Neuenburg und Wallis - die Armee um Hilfe ersucht, wie ein Armeesprecher der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bestätigte.



Kantone, die Hilfe beantragen, müssen darlegen, dass sie alle anderen Mittel ausgeschöpft haben, etwa Zivilschutz, Zivildienst und Feuerwehr. Zudem müssen sie nachweisen, dass kein zusätzliches Personal angestellt werden kann und weder Arbeitslose, Medizin-Studierende, Samariter noch Freiwillige verfügbar sind.



Die Gesuche prüfen und behandeln wird das Bundesamt für Gesundheit. Der Bundesstab Bevölkerungsschutz prüft in Absprache mit der Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektoren, ob die Voraussetzung für die Subsidiarität erfüllt sind und beantwortet dann die Gesuche der Kantone. Die Zuteilung der Mittel der Armee übernimmt die Sanitätsdienstliche Koordinationsstelle.

Bereits der dritte Assistenzdienst

Für Einsätze aufgeboten werden in erster Linie Armeeangehörige, die im Wiederholungskurs sind, Freiwillige mit Sanitätsausbildung sowie Sanitäts-Durchdiener. Seien zusätzliche Formationen nötig, werde niemand aufgeboten, der oder die im Gesundheitswesen arbeitet und dort gebraucht wird.

Brigadier Raynald Droz, Stabschef des Kommandos Operationen, appellierte vor den Medien in Bern an Armeeangehörige, die zu einem freiwilligen Einsatz bereit sind, sich via Internet zu melden.

Zugleich machte Droz klar, dass eine Teilmobilmachung folgen werde, falls dies die Situation erfordere. Falls das Parlament dem Einsatz zustimme, könne er noch diese Woche beginnen. Bereits am Dienstagmorgen seien alle Durchdiener der Sanitätstruppen im Tessin zurückgerufen worden. Diese stünden nun bereit.