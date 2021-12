Ausländer dürfen nicht zur Polizeischule

Am Montagmorgen wirkte René Isler nervös. Isler – Winterthurer Polizist mit Schnauz und einer der dienstältesten Zürcher Kantonsräte der SVP – wurde bei seiner Ansprache abgeklemmt, weil er zu lange redete.



Dann lief er wie ein Billettkontrolleur im Parlamentssaal in Oerlikon umher, um seine Parteikolleginnen und -kollegen, die sich einen Kaffee geholt und in irgendwelchen Gesprächen verloren hatten, rechtzeitig zu ihrem Platz zu treiben. Dort sollten sie mit einer kleinen Fernbedienung abstimmen.