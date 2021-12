Weisslingen soll Steuern massiv erhöhen

In den vergangenen Jahren hat das Budget in Weisslingen immer wieder für grössere Diskussion gesorgt und zweimal, vor einem Jahr und im Dezember 2017, wiesen die Stimmberechtigten das Budget zurück. Dies mit der Folge, dass jeweils das neue Jahr mit einem Notbudget in Angriff genommen werden musste und bei den Ausgaben Abstriche vorgenommen werden mussten.

10 statt nur 5 Prozentpunkte

War es vor Jahresfrist «nur» eine Steuererhöhung von 5 Prozentpunkten, die der Gemeinderat beantragt hatte, soll es diesmal das Doppelte sein. Diesen Sprung begründet der Gemeinderat damit, dass in allen Bereichen höhere Aufwendungen zu erwarten seien. Die Kosteneinsparungen von rund einer halben Million Franken fürs 2021 hätten nicht den Effekt von längerfristigen Einsparungen gehabt. «Die Sparübung hat deutlich gezeigt, dass der grösste Teil der gestrichenen Ausgaben respektive Investitionen nur eine Verschiebung auf das nächste Budget bedeutete», meint der Gemeinderat in seiner Weisung. Es sei sogar so, dass im Unterhalt, wo der Rotstift am stärksten angesetzt worden war, nun bereits Nachholbedarf bestehe.

Die Bereiche Bildung, Gesundheit und Soziale Sicherheit verzeichneten jetzt weitere Kostenanstiege. Alleine diese gesetzlich bedingten neuen Ausgaben stiegen auf rund 600'000 Franken. Die Sonderschulung schenke alleine mit 150'000 Franken Mehrkosten ein. Letztlich werden aber in allen Bereichen höhere Aufwendungen als noch im laufenden Jahr prognostiziert. Dies führt unter dem Strich zu einem Gesamtaufwand von 21,1 Millionen Franken im Budget 2022. Das sind satte 1,645 Millionen oder rund 8,5 Prozent mehr als im Budget 2021.

Hohe Investitionen stehen an

Auch bei den Investitionen sieht der Gemeinderat viel auf Weisslingen zukommen. Das hohe Nettovolumen von 4,77 Millionen Franken sei auch darauf zurückzuführen, dass verschiedene geplante Investitionen nicht im laufenden Jahr hätten realisiert werden können und nun aufs 2022 verschoben würden.