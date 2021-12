Keine Spezialbehandlung für Chilbiverein

An der Gemeindeversammlung in Dürnten wurden in nur einer Stunde fünf Traktanden und zwei Anträge behandelt. Das Budget 2022, ein Kredit für Photovoltaikanlagen sowie die Schaffung einer 80-Prozent-Stelle für eine Gesamtschulleitung wurden gutgeheissen. Offiziell beerdigt wurde hingegen die Gemeindefusion mit Bubikon und Rüti.