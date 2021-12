Mehrheit der Kantone gegen Zertifikate im Privaten

Zahlreiche Kantone lehnten in der nur 24 Stunden dauernden Vernehmlassung den bundesrätlichen Vorschlag der Zertifikatspflicht bei privaten Treffen ab elf Personen ab. Das ergibt eine Auswertung durch die Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektoren und-direktorinnen (GDK).



Die Vorgabe wäre kaum zu kontrollieren, begründete der Tessiner Regierungspräsident Manuele Bertoli. Und es bestehe die Gefahr, dass es beim Testen vor den Feiertagen zu Engpässen komme, warnte auch der Kanton Aargau.



Ebenfalls nicht einverstanden ist eine Mehrheit der Kantone mit der Verpflichtung der obligatorischen Schulen zu repetitiven Tests. Die Ostschweizer Kantone lehnen eine solche gar «kategorisch» ab. Grund: Es werde eine Überlastung der Logistik und der Labors befürchtet.

Maskenpflicht kommt gut an

Bei den Massnahmen am Arbeitsplatz halten die meisten Kantone die allgemeine Maskenpflicht in Innenräumen für am sinnvollsten. Gleichzeitig sind sie für eine Weiterführung der Homeoffice-Empfehlung. Eine entsprechende Pflicht lehnt die Mehrheit jedoch ab.

Zustimmung findet die Ausdehnung der Maskenpflicht auch auf Innenbereiche, Veranstaltungen oder für öffentlich zugängliche Betriebe und Einrichtungen. Der Kanton Glarus hält nicht einmal diese Massnahme für nötig, ausser bei grösseren Veranstaltungen

Sitzpflicht umstritten

Daneben sprach sich gemäss der GDK eine Mehrheit der Kantone auch für die Ausweitung der Zertifikatspflicht aus, für die Beschränkung der Gültigkeitsdauer der Testzertifikate und für die Kontaktdatenerhebung bei Kultur- und Sportaktivitäten, bei denen keine Maske getragen werden kann.

Ebenfalls gutgeheissen wird von einer Mehrheit der Kantone die Sitzpflicht in Restaurants und Clubs. Während diese zum Beispiel im Kanton Baselland auf Ablehnung stösst, wird sie im Aargau bereits ab Samstag eingeführt.

Noch weiter geht der Kanton Graubünden: Er fordert neben einer Zertifikatspflicht im Privaten und im Freien auch eine 2G-Pflicht (geimpft oder genesen) in Diskotheken. Und auch generell sollte man die Einführung der 2G-Regel prüfen, hiess es.