Linke kritisieren «Filz» am Flugplatz Dübendorf

Grüne und Sozialdemokraten verlasen am Montagnachmittag im Kantonsrat eine Fraktionserklärung, in welcher sie Peter E. Bodmer, dem wichtigsten Planer am Flugplatz Dübendorf, «mangelnde Unabhängigkeit» vorwarfen. Bodmer wurde vom Regierungsrat am 21. August 2021 zum Projektdelegierten in der Taskforce eingesetzt, die sich mit der Gebietsentwicklung am Flugplatz Dübendorf befasst.