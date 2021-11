Schlussresultate: Widerstand aus dem Tösstal bei Covid- und Energie-Gesetz

Pflegeinitiative

Klar war die Sache dagegen bei der Pflegeinitiative.

Wie in der ganzen Schweiz gab es auch in der ganzen Region deutliche Ja-Stimmen-Anteile. In Fischenthal und Maur war es mit um die 52 Prozent Zustimmung am engsten. In den urbaneren Gebieten wie Uster, Illnau-Effretikon oder Dübendorf gab es eine deutlichere Zustimmung von über 60 Prozent.