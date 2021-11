Pfäffikon nimmt das Heft in die Hand

79,3 Prozent Ja-Stimmen in Russikon, 71,4 Prozent in Fehraltorf und 65,25 Prozent in Pfäffikon – umstritten sieht anders. «Ja, das ist sogar unerwartet deutlich», freut sich Pfäffikons Sicherheitsvorsteher Stefan Gubler (FDP).

Dabei war die Ausgangslage eigentlich alles andere als komfortabel gewesen: In Pfäffikon hatten sich die RGPK, die SVP, die FDP und die SP gegen den neuen Anschlussvertrag zur Kommunalpolizei ausgesprochen, in Fehraltorf die RPK.