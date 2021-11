Lokale Vorlagen: So hat die Region abgestimmt

Neue Gemeindeordnungen

Auch die Stimmberechtigten der Sekundarschulen von Wila und Turbenthal-Wildberg entscheiden am 28. November an der Urne über ihre jeweiligen neuen Gemeindeordnungen. Anders als in der Primarschule fanden die neuen Gemeindeordnungen der Sekundarschule eine deutliche Mehrheit.

In Wila wurde die Vorlage mit 57,3 Prozent der Stimmen angenommen. Dies bei einer Stimmbeteiligung von knapp 65 Prozent. Auch in Wildberg und Turbenthal fand die Gemeindeordnung der Sekundarschule jeweils eine Mehrheit. In Wildberg mit 96.21 Prozent der Stimmen bei einer Stimmbeteiligung von 57.78 Prozent und in Turbenthal mit 74.16 Prozent bei einer Stimmbeteiligung von 51.49 Prozent.