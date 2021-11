Kann ein SVP-Adventsmarkt den Uster Märt ersetzen?

«Viele tolle Marktstände, kostenloses Kinderkarussell, feines Essen und wärmende Getränke»: So kündigt die SVP Uster in einer Medienmitteilung ihren Adventsmarkt an. Dieser wird am Sonntag von 11 bis 16 Uhr bei der Landihalle im Stadtpark Uster stattfinden.