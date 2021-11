Maskenpflicht für Schüler ab der 4. Klasse

Ab kommenden Mittwoch müssen alle Kinder ab der 4. Primarschulklasse sowie alle Lehrpersonen der Volksschule Masken tragen. Das hat der Zürcher Regierungsrat nun beschlossen. Die Massnahme sei befristet, heisst es in einer Medienmitteilung.



Besonders bei Kindern in der Altersgruppe der 4- bis 11-Jährigen sei die Anzahl positiv getesteter Kinder sprunghaft angestiegen. Auch bei den 12- bis 15-Jährigen sei ein, wenn auch nicht so starker, Anstieg zu verzeichnen, heisst es weiter.



Auf der Sekundarstufe II, an den Mittelschulen und Berufsfachschulen, seien zurzeit keine weitergehenden Massnahmen erforderlich. Das repetitive Testen wird den Schulen weiterhin dringend empfohlen.



Die gesamte Medienmitteilung des Kantons finden Sie hier.