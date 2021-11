Jetzt kippt die Stimmung: «Es wird weitere Massnahmen geben»

Jetzt also doch. Noch am letzten Donnerstag ging ein Treffen zwischen Bundesrat Alain Berset und den kantonalen Gesundheitsdirektoren scheinbar ergebnislos zu Ende. Doch nun bereiten mehrere Kantone zusätzliche Schutzmassnahmen vor. Das kündigt Lukas Engelberger, der Präsident der Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektoren (GDK), im Interview an.