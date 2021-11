«Wegweisend für künftige Reduktion der CO2-Emissionen»

Martin Neukom kommentierte sodann einige Entwicklungen betreffend Massnahmen rund um den Klimaschutz. Sein Fazit: «Deutschland kann stolz sein auf die bisher erzielten Resultate in der Energiewende mit einem offensichtlich steigenden Anteil an erneuerbaren Energiequellen.» In der Schweiz gehe dies viel zu wenig schnell voran, und deshalb müsse die Politik Massnahmen mit Gesetzen vorantreiben.

Potenzial bei Ersatz von Wärmesystemen

Da im Kanton Zürich rund 40 Prozent der CO 2 -Emmissionen auf Öl- und Gasheizungen zurückzuführen seien, gelte es in diesem Bereich anzusetzen. Konkret: Wärmesysteme müssten nach Ablauf der «Lebenszeit» durch Systeme mit erneuerbaren Energien ersetzt werden. Mit den gegenwärtigen Massnahmen könne im Kanton Zürich die Marke null beim CO 2 -Ausstoss nicht realisiert werden - «realistisch wäre 2060 oder 2070, und das ist zu spät», sagte Neukom, der diese Vorlage als die wichtigste in seiner knapp zweijährigen Amtszeit betrachtet.

«Wir hätten gerne einen alternativen Ansatz eingebracht.» Barbara Franzen (FDP), Kantonsrätin Niederwenigen

Mit Barbara Franzen, FDP-Kantonsrätin aus Niederwenigen, war auch eine bürgerliche Politikerin am Podium präsent. Sie meinte, dass die Freisinnigen zwar nicht von Beginn weg «Feuer und Flamme» für die regierungsrätliche Vorlage gewesen seien - «wir hätten gerne einen alternativen Ansatz eingebracht». Aber letztlich gehe es darum, bei Massnahmen zum Klimaschutz Wirkung zu erzielen. Sie wies darauf hin, dass viele FDP-Mitglieder auch Hausbesitzer seien und damit zumeist Mitglied im Hauseigentümerverband, der die Vorlage bekämpfe. Dennoch habe die FDP die Ja-Parole beschlossen.

«Eine Frage der Vernunft»

Eva Schumacher, Geschäftsleiterin bei Casafair Zürich, will mit ihrer Organisation Kunden in Energiefragen möglichst kompetent beraten beim Thema «Heizungsersatz». «Auch Hauseigentümer können Unterstützung anfragen, denn letztlich ist der Entscheid, auf erneuerbare Energien umzustellen, eine Frage der Vernunft», führte sie aus.

Schumacher äusserte ihren Unmut über Botschaften seitens des Mieterverbandes, die dahin zielten, dass Leerkündigungen und Zwangsverkäufe drohen würden. Es sei zwar nicht auszuschliessen, dass Vermieter Gewinnoptimierungen bei Sanierungen im Fokus hätten, doch dann gehe es nicht um die Erneuerung der Wärmesysteme. Eine klimafreundliche Heizung eröffne hingegen durchaus Sparpotenzial. Dies bestätigte auch Rolf Frischknecht, Geschäftsleiter des Ökobilanzunternehmens treeze.