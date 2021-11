Turbenthaler Kantonsrat Urs Hans sorgt für Eklat

Wie die Zeitung «20 Minuten» berichtet, warf der parteilose Tösstaler Kantonsrat Urs Hans vor der Sitzung mehrere ausgelegte Zeitungen auf den Boden. Diese waren zuvor auf einem Medientisch ausgelegt worden.

Stattdessen platzierte er dort einen Flyer einer Kundgebung in Bern. Auf Anfrage sagte er gegenüber 20 Minuten: «Ich habe die Kundgebung für den Stopp der Corona-Massnahmen am Freitag mitorganisiert. Fast 10’000 Personen haben daran teilgenommen. In den Medien wurde aber kaum darüber berichtet. Das hat mich sehr verärgert».

Der Zürcher Kantonsrat bestätigt den Vorfall auf Anfrage von «20 Minuten». Nach einer kurzen Diskussion zwischen Kantonsratspräsident Benno Scherrer, Generalsekretär Moritz von Wyss und Kantonsrat Urs Hans seien die Zeitungen wieder auf dem Tisch platziert worden.