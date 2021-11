BAG bremst beim Boostern

Die dritte Covid-19-Impfung soll bald auch für Personen unter 65 Jahren möglich sein. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) und die Eidgenössische Kommission für Impffragen arbeiten an der Anpassung der Impfempfehlung, wie es am Point de Presse in Bern hiess.



Impfstoff sei schon jetzt genügend vorhanden. Allerdings müssten Ältere zuerst geimpft werden, da diese am meisten gefährdet seien, Es gelte deshalb der Grundsatz, dass nicht der, der zuerst kommt, den Booster erhält, sondern der, der es am dringendsten benötigt.