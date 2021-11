Gegner des Covid-Gesetzes demonstrieren an Bührerkreuzung

Abend für Abend stehen seit dieser Woche Gegner des Covid-Gesetzes an den Strassenecken der Bührerkreuzung in Hinwil und strecken den Autofahrern Plakate entgegen. Die Botschaft: Nein zum Covid-Gesetz, über das am 28. November an der Urne entschieden wird.

Der Ablauf ist fast immer gleich: Ab zirka 17.30 Uhr formiert sich eine Gruppe von 10 bis 15 Personen und steht bis zu zwei Stunden in der Kälte. Mal stehen sie in einer Reihe an der Bushaltestelle. Mal strategisch geschickt am Ortseingang oder auf den Fussgängerinseln vor den Lichtsignalen.