Impfzentrum Uster organisiert Zürcher Impfdorf

Das Impfdorf im Zürcher Hauptbahnhof startete am Montag mit etwas Verspätung. Kurz nach 7:00 Uhr öffnete es seine Türen, um Impfwillige zu begrüssen. Wie das Newsportal «Nau» berichtete, herrschte um diese Zeit aber noch gähnende Leere in der Bahnhofshalle: Das Interesse habe sich in Grenzen gehalten.

Noch bis am 10. November bleibt das Dorf am HB bestehen, das vom Impfzentrum (IZ) Uster aufgebaut und organisiert wurde. Via Social Media teilte das IZ mit, dass es sich auf zahlreiche Besucher und Besucherinnen freue – und jeweils von 6:30 Uhr bis 23:30 Uhr im Schichtbetrieb für alle Kurzentschlossenen bereitstehe.

Alle drei in der Schweiz zugelassenen Vakzine sind vor Ort verfügbar und werden verimpft. Im Dorf sollen sich Interessierte aber nicht nur bloss stechen, sondern auch beraten und informieren lassen können. Nach dem Piks erwartet die Geimpften noch etwas zu essen und zu trinken – saftige Berliner locken am Morgen, ab dem Mittag soll es Raclette geben.

