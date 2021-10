SVP will zurück in den Stadtrat - inklusive Präsidium

Vier Jahre lang war die SVP Illnau-Effretikon nicht im Stadtrat vertreten. Jetzt möchte sie wieder Verantwortung übernehmen, wie die Partei in einer Medienmitteilung vom 28. Oktober schreibt. Mit Daniel Huber und René Truninger steigt sie ins Rennen um zwei Stadtratssitze und das freiwerdende Stadtpräsidium.



René Truninger will Stadtpräsident von Illnau-Effretikon werden. Seit über zehn Jahren ist er im Gemeinderat, seit acht Jahren als Fraktionspräsident tätig. Als Kantonsrat bestreitet er die zweite Legislatur.



Daniel Huber ist im Jahr 2010 ins Stadtparlament gewählt worden. In dieser Zeit war er unter anderem als Mitglied der Geschäftsprüfungskommission und im Ratsbüro tätig. Im Jahr 2020/2021 präsidierte Daniel Huber den Grossen Gemeinderat.