GLP jetzt auch in Bubikon-Wolfhausen

In Bubikon ist kürzlich eine Ortsgruppe der Grünliberalen Partei des Bezirks Hinwil gegründet worden. Die Gründermitglieder, die auch den ersten Vorstand bilden sind: Moritz Kälin, Käthy Angele, Peter Hauzenberger, Eric Meili, Silvan Scheiwiller. Präsidiert wird die GLP Bubikon-Wolfhausen von Moritz Kälin.

In einer Medienmitteilung definiert die neue Ortspartei definiert die Ziele für ihr Engagement in der Gemeinde. Demnach will sie für stabile Gemeindefinanzen und nachhaltigen Ressourceneinsatz eintreten. Auch soll Bubikon gemäss der ortsansässigen GLP zum Vorbild im Bereich Energieeffizienz, Klima- und Naturschutz werden. Des Weiteren sollen die Verwaltung bürgernah werden und gute Voraussetzungen für nachhaltige Unternehmen geschaffen werden.

Für die Erneuerungswahlen der Gemeindebehörden im März 2022 will die GLP Bubikon-Wolfhausen, zusammen mit den anderen Ortsparteien, valable Kandidatinnen und Kandidaten nominieren, um die Vakanzen in den verschiedenen Behörden mit fähigen Persönlichkeiten zu besetzen, wie es in der Mitteilung heisst.

Mitgliederversammlung

Die GLP führt am 17. November eine öffentliche Mitgliederversammlung durch und lädt dazu auch weitere Bürgerinnen und Bürger ein, die an einer fortschrittlichen und modernen Gemeinde Bubikon-Wolfhausen interessiert sind. Die Versammlung findet am Mittwoch, 17. November 2021 statt um 19.30 Uhr im Konferenzraum des Zentrums Sunnegarte, Bürgstrasse 5, 8608 Bubikon. Die neue Partei stellt sich vor und informiert über die kommenden Aktivitäten.

(erh)