Rekurs gegen Zertifikatspflicht an ZHAW eingereicht

Zwei Professoren der Zürcher Hochschule der angewandten Wissenschaften (ZHAW) haben am vergangenen Montag, den 11. Oktober, Rekurs gegen die an der Hochschule geltende Zertifikatspflicht eingereicht. Gemäss ihrer Anwältin Silja V. Meyer, die die Professoren vertritt, habe der Rekurs aufschiebende Wirkung, würde also die Zertifikatspflicht bis auf Weiteres ausser Kraft setzen. Meyer sagt, dass die ZHAW jedoch weiterhin Zertifikatskontrollen durchführe, sich also über diesen Umstand hinwegsetze.