Das Rätsel um Long Covid ist noch nicht gelöst

Milo Puhan, Direktor des Instituts für Epidemiologie, Biostatistik und Prävention an der Universität Zürich, stellte am Dienstag vor den Medien in Bern die neuesten Studien zum Thema vor. Die Krankheit zeichne sich noch immer durch eine Vielzahl von Symptomen sowie eine Vielzahl von Verläufen aus.

"Wir lernen immer mehr über den klinischen Verlauf der Post-Covid-19-Erkrankung", sagte Puhan. Man wisse aber noch zu wenig, um wirksame Therapien gegen die Corona-Langzeitfolgen zu entwickeln.

Die bisher grösste Befragung von 4000 Personen habe kürzlich gezeigt, dass typische Symptome wie Kurzatmigkeit und trockener Husten mit der Zeit abnähmen. Anders die Entwicklung von kognitiven Beschwerden: Erschöpfungssymptome hielten länger an.

Wer von Long Covid betroffen ist, kann laut Puhan in der Schweiz auf spezialisierte Angebote zugreifen. Er verwies etwa auf die Post-Covid-19-Sprechstunde des Universitätsspitals Zürich. Es sei aber wichtig, nicht nur auf die medizinischen Effekte der Krankheit zu schauen.

Risiko an Long Covid zu erkranken halbiert sich mit einer Impfung

Geimpfte Personen haben oft einen asymptomatischen milden Verlauf der Krankheit, und das Risiko von Long Covid kann um 50 Prozent gesenkt werden. Das erklärte Mayssam Nehme, Klinikleiterin im Departement der Abteilung Allgemeine Medizin am Universitätsspital Genf HUG.

Einige Long-Covid-Patienten könnten nicht mehr richtig aufrecht stehen, erklärte Nehme vor den Medien in Bern. Sie würden unter starken Schmerzen leiden.

Dies könne auch gesunde Menschen zwischen 30 und 40 Jahren treffen. Nach einer Impfung könnten sich die Symptome abschwächen.

Seit März 2020 bietet das Universitätsspital Genf eine Sprechstunde an für die weitere Begleitung von Covid-Patientinnen und -Patienten.

"Wir versuchen Behandlungen für Post-Covid-Patienten zu entwickeln", sagte Nehme weiter. Ziel sei es, mit Fachärzten aus verschiedenen Richtungen zusammenzuarbeiten, um zu erforschen, wie Long-Covid-Patienten behandelt werden können.

Auch Long-Covid-Erkrankte können sich impfen lassen

Bei Personen, die an Langzeitfolgen von Covid-19 leiden, verschlimmert die Corona-Impfung die Symptome in den allermeisten Fällen nicht. Dies sagte Mayssam Nehme, Klinikleiterin der Abteilung allgemeine Innere Medizin am Universitätsspital Genf HUG, am Dienstag vor den Medien in Bern.

Tendenziell sei in solchen Fällen eine Stabilisierung oder eine Verbesserung zu beobachten, erklärte Nehme gestützt auf Studien. Sie schränkte aber ein, dass die Datenbasis zu dieser Frage bisher relativ klein sei.

Für Long-Covid-Betroffene sei es wichtig, Zugang zu Spezialisten aus mehreren Fachbereichen zu haben und ihren Bedürfnissen entsprechend begleitet zu werden, sagte Nehme weiter.

Bund stellt Trend zur Verschlechterung der Gesamtlage fest

Es brauche deutlich mehr Geimpfte, um die Massnahmen gegen die Ausbreitung der Corona-Pandemie aufzuheben, erklärt das Bundesamt für Gesundheit BAG. Die Situation verschlechtere sich.

"Wir sehen einen Trend hin zur Verschlechterung der Situation", sagte Patrick Mathys, Leiter Sektion Krisenbewältigung und internationale Zusammenarbeit beim Bundesamt für Gesundheit (BAG), am Dienstag vor den Medien in Bern.

Diese Trendwende in einigen Kantonen, kombiniert mit dem Schulbeginn und dem kalten Wetter, würde deutlich mehr Impfungen erfordern. "Es braucht mehr Impfungen, um Massnahmen lockern zu können."

Das Testvolumen habe in der letzten Woche deutlich abgenommen. Letzte Woche waren es rund 35'000 Tests. Nun seien es noch 24'000 Tests pro Tag. Seit dem 11. Oktober kosten die Tests für die Ausstellung eines Covid-Zertifikats grundsätzlich.

Die Impfgeschwindigkeit liege bei 23'000 bis 24'000 Impfungen pro Tag. Es gebe keine neuen Erkenntnisse zum Schutz der Impfung. Nach wie vor schütze eine Impfung in 90 Prozent der Fälle vor einer Hospitalisierung.