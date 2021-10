«Ich habe keine Zeit, Rücktritt zu erklären»

Sie sind die grosse Unbekannte: die Steuerpläne der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Diese beinhalten eine globale Mindeststeuer von 15 Prozent für grosse internationale Firmen. Für Finanzminister Ueli Maurer ist klar: «Die Mindeststeuer ist umsetzbar für die Schweiz.»



Eine ebenfalls viel beachtete Aussage, hatte der Hinwiler Bundesrat jedoch schon zu Beginn der Medienkonferenz in Bern von sich gegeben. «Ich habe keine Zeit, meinen Rücktritt zu erklären», sagte er schmunzelnd der versammelten Presse. Damit erteilte er Medienberichten der vergangenen Wochen eine Absage, die über seinen Rücktritt spekuliert hatten.



Um jeglichen weiteren Gerüchten die Grundlage zu entziehen, kündigte er im selben Atemzug an, im kommenden Februar am Treffen der G-20-Finanzminister in Indonesien teilzunehmen.



(Philipp Felber-Eisele/maiu)