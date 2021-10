Standortplanung soll aus der Misere helfen

Und sie erläuterte den rund 70 Besucherinnen und Besuchern der Informationsveranstaltung im Hirschensaal, was das heisst: Die Standorte Egg, Hinteregg und Esslingen der Primarschule bleiben erhalten. Weitergeführt werden auch die Lernlandschaften an der Oberstufe und das altersdurchmischte Lernen an der Primarschule in Hinteregg und Esslingen, während in den beiden Egger Arealen Bützi und Zentrum Jahrgangsklassen vorgesehen sind.

Kindergärten werden integriert

Neu hingegen sollen die Tagesstrukturen verlagert, ausgebaut und in die Primarschulstandorte eingebunden werden Gleiches gilt für die Kindergärten. Auch diese sollen möglichst Platz auf den Anlagen finden. Aufgelöst würden die drei heutigen Kindergärten Sonnenhof, Rietwis und Hotzenwiese.

Das Ziel ist die Bildung von drei dezentralen Schuleinheiten. Damit soll nicht nur die Zusammenarbeit zwischen den Kindergärten und der Primarschule verstärkt werden. Mit der Zusammenführung würde allen auch ein besserer Zugang zu den ergänzenden Angeboten wie Betreuung, Sport und Musik gewährt.

Drei Fünfjahresetappen

Was das alles für die Schulraumplanung bedeutet, erläuterte Christoph Domeisen (parteilos), im Gemeinderat zuständig für Immobilien und Betrieb. Neu sei, dass nun pro Standort eine klare Strategie ausgeschaffen worden sei.

Um eine tragbare Finanzierung aller baulichen Massnahmen zu gewährleisten, würden zudem drei Etappen vorgesehen – plus einige Sofortmassnahmen. Zu letzteren zählen etwa der Ersatz von alten Türen oder die wegen Platzmangel vorgenommene Auslagerung einer Klasse von Esslingen ins Bützi-Schuhaus.

Diese Aus- und Umbauschritte sollen jeweils in Fünfjahresperioden vorgenommen werden. Mit dieser Etappierung würden voraussichtlich keine weiteren Provisorien benötigt und die Strategie bleibe je nach Entwicklung anpassbar.

Investitionen von fast 60 Millionen

«Gesamthaft haben wir einen hohen Sanierungsbedarf. Und die aktuellen räumlichen Anforderungen werden mit unseren jetzigen Bauten nicht erfüllt», stellte Domeisen klar. Nachdem die Bützi-Vorlage abgelehnt worden sei, habe man wegen der unklaren Lage auch wenig Investitionen mehr getätigt.