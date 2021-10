Egger werden für schiefe Finanzlage der Gemeinde zur Kasse gebeten

Es ist ein finanzpolitscher Knall in Egg: Der Gemeinderat will den Steuerfuss um sechs Prozentpunkte erhöhen. Das gibt er in einer Medienmitteilung zum Budget 2022 bekannt. Allerdings rechnet die Exekutive trotz der Berücksichtigung der Steuererhöhung mit einem Minus von rund 1,3 Millionen Franken, bei einem Aufwand von 55,5 Millionen Franken und einem Ertrag von 54,2 Millionen.