Ganzes Bahnhofareal wird unter die Lupe genommen

In den letzten Jahrzehnten sind von Privaten, den SBB und der Stadt schon diverse Anläufe zu einer Neugestaltung des Bahnhofareals in Wetzikon unternommen worden. Ein Bushof sollte her, ein Einkaufszentrum oder Wohnungen und Büros. Allen Projekten gemein ist, dass sie eine Stange Geld kosteten, aber letztlich nichts realisiert wurde.