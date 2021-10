Viel Verkehr im Wetziker Gemeinderat

Wetzikon und sein Verkehr – dieses Thema hat in den letzten Wochen die Gemüter in der Stadt erhitzt. Obschon die Traktandenliste keine Möglichkeit für eine Debatte bot, musste sich der Stadtrat an der ersten Parlamentssitzung nach dem abschlägigen Westtangentenentscheid des Kantons bewusst sein, dass er in dieser Frage wenig Wohlwollen aus dem Saal ernten würde.

Dampf abgelassen