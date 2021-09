Krankenkassen-Prämien sinken erstmals seit 2008

Die Kosten für die obligatorische Krankenpflegeversicherung entwickeln sich damit 2022 im Kanton Zürich genau gleich wie im Schweizer Durchschnitt, wie den vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) veröffentlichten Zahlen zu entnehmen ist.



Im Kanton Zürich sinken die Prämien damit zum dritten Mal in Folge. Bei der mittleren Prämie von 305.60 Franken im Kanton Zürich handelt es sich um einen Durchschnittswert über alle Altersklassen und Wahlfranchisen hinweg.



Für Erwachsene ab 26 Jahren beträgt die monatliche mittlere Prämie 360.60 Franken (-0,3 Prozent), für junge Erwachsene von 19 bis 25 Jahren 258.50 Franken (-1,3 Prozent) und für Kinder 99.20 Franken (-0,3 Prozent).

Folgen der Corona-Pandemie noch nicht erfasst

«Die Pandemie hat auch unser Gesundheitssystem auf eine harte Probe gestellt - und sie tut es noch immer», sagte Gesundheitsminister Alain Berset am Dienstag bei der Bekanntgabe der Prämien 2022 vor den Medien in Bern. Es sei aber noch zu früh, die Kosten und den Einfluss auf die Prämien zu beziffern.

Es sei sehr komplex. Die Pandemie verursache direkte Kosten, etwa bei den Erkrankten, aber auch indirekte Kosten, zum Beispiel bei all jenen, die Operationen verschieben mussten. Auch die Langzeitfolgen verursachten indirekte Kosten, ebenso die Folgen von psychischen Problemen, wo noch sehr viel unklar sei.

Ende 2022 soll ein Bericht dazu erarbeitet werden, der dann veröffentlicht wird.

«Wir sind nicht ausgeliefert.»

Die Prämienentwicklung sei eine gute Nachricht, sagte Berset zudem. Und: «Wir sind nicht ausgeliefert.» Der Bundesrat sei aber der Ansicht, dass die 12 Milliarden Franken Reserven nach wie vor zu hoch seien. Das schaffe Handlungsspielraum für die nächsten Jahre.

Die Versicherten in der Schweiz dürften schon erwarten, dass die Reserven in den nächsten Jahren weiter abgebaut würden. Die Anstrengungen zur Kostendämpfung im Gesundheitswesen müssten weiter gehen. Zwei Pakete seien in Bearbeitung und gingen nächstes Jahr ins Parlament, sagte Berset. Es gebe weiterhin ein Potenzial zur Kosteneffizienz.

Der Bundesrat nehme die Tarifpartner, die Gesundheitsinstitutionen, die Pharmaindustrie und die Patienten in die Pflicht. Alle könnten dazu beitragen, dass weiterhin jeder Zugang zur «hervorragenden Gesundheitsversorgung» in der Schweiz habe.