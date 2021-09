Economiesuisse sagt Ja zum Covid-19-Gesetz

Das Covid-19-Gesetz sei die rechtliche Grundlage für das Covid-Zertifikat und erlaube geimpften, getesteten oder genesenen Personen im Berufs- und Privatleben eine schrittweise Rückkehr in die Normalität, hiess es am Montag in der Mitteilung von Economiesuisse. Deshalb sage Economiesuisse klar Ja zum Covid-19-Gesetz.

Die Anwendung des Covid-Zertifikats sei eine wirksame Massnahme zur Verhinderung eines weiteren Lockdowns mit «verheerenden wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen». Dank des Covid-19-Gesetzes sei es dem Bund möglich, Covid-Zertifikate auszustellen oder die zur Überprüfung notwendigen Systeme zu betreiben.

Ein Wegfall des Covid-Zertifikats hätte einschneidende Auswirkungen auf das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben in der Schweiz, schrieb der Wirtschaftsdachverband. Aber auch international könne es zu negativen Auswirkungen kommen, zum Beispiel im grenzüberschreitenden Personenverkehr. Für Geschäftsreisen und Ferien im Ausland würden unnötig massive Hürden aufgebaut.

Zudem müsse auch davon ausgegangen werden, dass bei der Ablehnung die finanziellen Unterstützungsbeiträge für Pandemiebetroffene gefährdet wären. «Das ist absolut nicht im Sinne der Wirtschaft», so Economiesuisse.

Das Schweizer Stimmvolk entscheidet am 28. November an der Urne über das Covid-19-Gesetz.