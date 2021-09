Zwei Grüne Gemeinderäte wollen emotionale Debatte um Tempo 30 «versachlichen»

«Manchmal bringen die Antworten auf schriftliche Anfragen einfach nichts», sagt Dübendorfer Gemeinderat Oliver Kellner (Grüne). Gemeinsam mit Parteikollege Julian Croci wollte er in seiner Anfrage im vergangenen Juli vom Stadtrat mitunter wissen, an welchen Standorten sich in Dübendorf in den Jahren 2015 bis 2020 Verkehrsunfälle ereignet haben. Zudem erfragten die beiden Gemeinderäte, welche Tempo-30-Zonen während diesem Zeitraum neu errichtet wurden.