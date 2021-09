So will die Politik Verkehrsproblem lösen

Was in Wetzikon viele befürchtet hatten, ist Tatsache geworden: Der Kanton wird das Projekt Westtangente nicht mehr weiterverfolgen. Einerseits gewichtet der Bund die Interessen des Moorschutzes höher. Andererseits sieht der Kanton allfällige Enteignungen und den Abriss von Häusern für eine neue Linienführung als nicht verhältnismässig an.