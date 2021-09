SVP und FDP opponierten erfolglos gegen Zusatzkredit

Der Gemeinderat beantragte je einen Zusatzkredit von 81'000 Franken für den Projektwettbewerb und 22'000 Franken für die Ausarbeitung eines Baurechtsvertrages für den Bau eines Alters- und Pflegeheimes auf dem Luppmenareal.

Ralph Krummenacher, Präsident der SVP Hittnau, beantragte am Montagabend in der Gemeindeversammlung die Ablehnung des Kredits von 22'000 Franken für die Ausarbeitung eines Baurechtsvertrages für die Abgabe des Luppmenparks an die gemeinnützige Genossenschaft Alterswohnungen Luppmenpark (GAL).

Jonathan Mischler (FDP) hingegen stellte den Antrag, das mit dem Kredit nicht ausschliesslich die GAL zum Zuge kommen würde und strich auch noch gleich das Wort Baurechtvertrag aus dem Antrag des Gemeinderats. Sein Antrag wurde von den 55 anwesenden Stimmberechtigten gegenüber dem gemeinderätlichen Antrag mit 20 gegen 28 Stimmen abgelehnt und die beiden Kreditanträge des Gemeinderats nach ausführlicher Diskussion mit grossem Mehr angenommen. Ausführlicher Bericht folgt.