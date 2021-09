Sie warnt vor Spaltung der Gesellschaft

«Spaltung kann nicht das Ziel sein in unserem Land», sagte Keller-Sutter am Sonntag am Zentralfest des Schweizerischen Studentenvereins. Dies meldet die Nachrichtenagentur Keystone/SDA am Sonntagnachmittag, dem 12. September 2021.

Zusammen gegen die Pandemie

Spaltung stehe im Widerspruch zu dem, was die Schweiz sei. Es gehe darum, gemeinsam Lösungen zu finden - «zusammen, als Vielfalt in der Einheit». In ihrer Rede verzichtete die Justizministerin, die Pandemie und den Umgang damit explizit zu erwähnen.

In den vergangenen Wochen und Monaten wurden die Corona-Krise und die gesundheitspolitischen Massnahmen gegen das Virus indes teils gehässig diskutiert.

(jeh)