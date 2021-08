Der Finanzvorstand geht mit der Freiheit auf Tournee

Aus null mach drei: Nachdem im letzten Jahr die 1.-August-Feier in Wetzikon wegen Corona hatte abgesagt werden müssen, setzte der Stadtrat trotz anhaltender Pandemie dieses Jahr auf eine Durchführung. Dabei übernahm er das Konzept, das er eigentlich schon im 2020 entwickelt hatte. Die Feier fand dezentral an drei Orten in den Quartieren statt. Auf diese Weise konnte eine Ballung von 500 Leuten, die eine zentrale Durchführung hätte mit sich bringen können, umgangen werden.