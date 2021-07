FDP will das Wetziker Stadtpräsidium erobern

Doch die Freisinnigen gehen im kommenden Frühling zusätzlich in die Offensive und streben mit Gemeinderat Stefan Lenz einen dritten Sitz in der Exekutive an. Der selbstständige Unternehmensberater und Verwaltungsrat der Zürcher Oberland Medien AG war bis vor kurzem Präsident der Wetziker Ortspartei. Er gehört auch zu den Mitinitiatoren der Einführung eines Parlaments. Die Freisinnigen stellten letztmals in der Amtsdauer 2010 bis 2014 drei Exekutivvertreter.

Andere wollen auch ausbauen

Total drei Stadtratssitze peilt auch die SVP an. Gemeinderat Rolf Zimmermann soll die Nachfolge des zurücktretenden Stadtrates Marco Martino antreten. Wie Pascal Bassu auf Anfrage erklärte, gehe auch die SP zum Angriff über und strebe zwei Sitze an. «Das wäre für Wetzikon auch angemessen», findet er. Wer das sein wird, wollte er noch nicht verraten.

Aktuell setzt sich der Wetziker Stadtrat aus je zwei Mitgliedern der FDP und der SVP sowie je einem EVP-, CVP/Mitte- und SP-Vertreter zusammen. Welche Ziele sich die anderen Parteien für die Stadtratswahlen im nächsten Frühjahr gesetzt haben, haben sie noch nicht kommuniziert.