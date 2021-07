Die Mediker sollen im Trockenen warten

«Pensilis» soll es sein. Wieder. Denn dieser neue Typ von Bushäuschen habe sich in den letzten Jahren «mit gutem Erfolg» bewährt, hält der Wetziker Stadtrat in seinem jüngsten Kaufbeschluss fest. Gleich fünf solche Haltestellen wird es an der Weststrasse geben, wenn diese denn einmal fertig umgebaut und erweitert ist. Aufgestellt werden sie an den Busstopps Medikon, Schönau und Uster-/Weststrasse.