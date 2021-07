Agglomerationsprogramm sorgt für Aufreger

Eigentlich ist das vergangene Jahr für den Verein Zusammenschluss Oberlandstrasse ruhig verlaufen. Corona dämpfte auch hier die Aktivitäten und in Sachen Lückenschliessung standen keine wichtigen Entscheidungen an. Doch wie Vereinspräsident Hans-Peter Hulliger an der Mitgliederversammlung vom Montag in Dürnten klarmachte, gab es dennoch Unruhe.

Wachstumsziele nur mit Strasse möglich